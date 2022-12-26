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"كيما 2" الأحدث فى تكنولوجيا التصنيع.. ينتج 1575طن يوميا من اليوريا "صور"

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القاهرة - سامية سيد - يستعرض ”الخليج 365”، مراحل العملية الإنتاجية بالمصنع الجديد "كيما 2" والذي تم افتتاحه العام الماضى، باستخدام تكنولوجيا حديثة فى التصنيع، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 12 مليار جنيه.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع كيما 2 الجديد، نحو 1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة stamicarbon  و1200طن/يوم من الأمونيا، باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية يتم استخدام 900 طن/يوم لإنتاج 1575 طن / يوم يوريا.

ويتم استخدام 300 طن/يوم في إنتاج نترات الأمونيوم بمصنع "كيما 1" فور الانتهاء من إعادة التأهيل، على أن تشمل المرحلة الثانية من تطوير مصنع كيما 1 لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بالتوافق مع المعايير البيئية، وهناك توجيه باستخدام أحدث التكنولوجيات لخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.

جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "كيما 2" بلغت حوالى 12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي، وساهم المشروع في سد فجوة الأسمدة بالسوق المحلى بالإضافة إلى توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ليساهم هذا المجمع الصناعي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.

 

المصنع الجديد
المصنع الجديد

 

كيما أسوان
كيما أسوان

 

مصنع كيما
مصنع كيما

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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