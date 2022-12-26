شكرا لقرائتكم خبر عن "كيما 2" الأحدث فى تكنولوجيا التصنيع.. ينتج 1575طن يوميا من اليوريا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض ”الخليج 365”، مراحل العملية الإنتاجية بالمصنع الجديد "كيما 2" والذي تم افتتاحه العام الماضى، باستخدام تكنولوجيا حديثة فى التصنيع، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 12 مليار جنيه.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع كيما 2 الجديد، نحو 1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة stamicarbon و1200طن/يوم من الأمونيا، باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية يتم استخدام 900 طن/يوم لإنتاج 1575 طن / يوم يوريا.

ويتم استخدام 300 طن/يوم في إنتاج نترات الأمونيوم بمصنع "كيما 1" فور الانتهاء من إعادة التأهيل، على أن تشمل المرحلة الثانية من تطوير مصنع كيما 1 لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بالتوافق مع المعايير البيئية، وهناك توجيه باستخدام أحدث التكنولوجيات لخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.

جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "كيما 2" بلغت حوالى 12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي، وساهم المشروع في سد فجوة الأسمدة بالسوق المحلى بالإضافة إلى توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ليساهم هذا المجمع الصناعي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.



المصنع الجديد



كيما أسوان