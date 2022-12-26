شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تدرس ملف النظم الحديثة بشكل متكامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
واتخذت وزارة الرى عدة إجراءات يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة بملف الرى الحديث شملت التالى:
- وضع معايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم القديمة.
- استمرار متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين.
- ضرورة بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وتعتمد رؤية الوزارة على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية .
ووضعت وزارة الموارد المائية والري اليات للتوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر ، مع التأكيد على أهمية وضع معايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة.