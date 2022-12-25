شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية فى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بشوارع المرحلة الثانية بعباس عناني وصيدناوي والجمهورية بمركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.

وتابع نائب المحافظ، أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بالمرحلة الثانية بشارع عباس عناني، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، كما تفقد أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي بشارع الإمام الشافعي، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لعدم تكرار تلك المشكلة.

واختتم النائب، جولته الميدانية بتفقد الوحدة المحلية لقرية ميت رهينة لمتابعة النظافه والإشغالات داخل القرية وتفقد مصرف 6 محيط لبحث أنسب الحلول لمشكلة ارتفاع منسوب المياه داخل المصرف، كما التقى بعدد كبير من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.

رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومحمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة، وأسعد منادي مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وخالد عبد الحميد مدير عام صرف جنوب الجيزة، ورمضان القط مدير عام آثار ميت رهينة، وعادل شلبي رئيس قطاع جنوب الصرف بشركة مياه الجيزة، وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين، والشركات المنفذة للأعمال.

وفي الطالبية، تفقد أشرف تامر رئيس الحي، سير العمل بمشروع محور عمرو بن العاص الجديد نطاق الحي، والذي يعد أحد أهم المشروعات العملاقة التي تنفذ في إطار حرص الدولة على إنشاء محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بينها وبين محافظة القاهرة.

وتابع رئيس حي الطالبية مراحل العمل بالمشروع، موجها بتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة للمشروع ورفع كفاءة محيط المشروع وتوفير طرق بديلة للحد من التكدس، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة.