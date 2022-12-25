شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2022.. 55 إصدارًا علميا بمختلف العلوم لتفنيد الفكر المتطرف (التفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال عام 2022، جهودها في تفنيد الفكر المتطرف والمتشدد، والرد على الشبهات المثارة حول الإسلام الحنيف، ومعالجة الظواهر الفكريَّة الدخيلة التي تستهدف العبث بعقول الشباب والنشء، وقد تنوعت الأعمال التي تقوم بها الأمانة العامة للهيئة، وشملت العديد من الجهود والفعاليات، أهمها ما يلي:

أولًا: الملتقيات العلميَّة

عقدت الهيئة عددًا كبيرًا من الملتقيَّات العلميَّة، وصلت إلى 12 ملتقىً علميَّا، ناقشت من خلاله العديد من القضايا المهمة التي تشغل بال المهتمين بالفكر الديني والدعوي، وقد تعددت محاور الموضوعات والتي كان منها: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي والتأويلات الحداثيَّة لنصوص الوحي وخطرها على الأمن المجتمعي. وآيات من القرآن الكريم بين الفهم السقيم والتناول المستقيم. وطلب العلم.. منطلقات وأخلاقيَّات.

ثانيًا: الإصدارات العلمية

أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء مجموعة متنوعة من الإصدارات وعددها 55 إصدار علمي، تناولت فيها فنونًا مختلفة من العلوم، شملت الجوانب العقديَّة والفلسفيَّة والفقهيَّة والتاريخيَّة والعربيَّة، منها: العقيدة الإسلاميَّة كما جاء بها القرآن الكريم للشيخ محمد أبو زهرة. وحاجة العصر إلى حياة روحيَّة للأستاذ الدكتور عبد الفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء. وتعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه، للأستاذ الدكتور حمدي صبح، عضو هيئة كبار العلماء. وابن رشد منهجه وعقيدته، للدكتور بركات عبد الفتاح دويدار، عضو هيئة كبار العلماء. وموسوعة (هيئة كبار العلماء في سير أعلامها القدامى 1911- 1961م) مكونة من جزءين.

ثالثًا: مجال المشاريع العلمية القائمة والأبحاث العلمية المحكمة

وفي مجال المشاريع العلمية والأبحاث المحكمة فقد نفذت الهيئة عدد 3 مشاريع علمية للجنة السُنة من أهمها ( قضايا المرأة في السنة النبوية شبهات وردود - الشروح الحديثية بمجلة الأزهر). وعدد 2 مشروع علمي للجنة التفسير من أهمها (التفسير الوجيز للقرآن الكريم). و عدد 4 مشاريع علمية للجنة التاريخ منها(الجهود الحضارية للسادة الأشاعرة عبر العصور- موسوعة التعايش ). وعدد 2 مشروع علمي للجنة العقيدة منها (القراءات الحدثية لنصوص الوحي.. عرض ونقد - العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم .. دراسة وتحقيق). و 223 بحثا علميا محكما حيث تقوم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بمهمة تحكيم الأبحاث لكلِّ قطاعات الأزهر وذلك بالتنسيق مع السادة أعضاء هيئة كبار العلماء، والحكم عيها من حيث الصلاحيَّة العلميَّة من عدمها، وبلغ عدد الأبحاث المحكمة 223 بحثًا علميَّا.

رابعًا: مجال التحول الرقمي

ولم تغفل هيئة كبار العلماء مخاطبة الجمهور بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وفتح مجال التواصل مع الشباب من خلال تدشين موقع إليكتروني علمي وثائقي لهيئة كبار العلماء على بوابة الأزهر، وكذلك مكتبة إصدارات إليكترونية تضم 45 إصدارًا إلكترونيا ضمن خطة الهيئة للمكتبة الإلكترونية، وتدشين نظام حفظ إلكتروني لملفات السادة أعلام الهيئة والتحول من الحفظ والأرشفة الورقية إلى نظام حفظ مميكن يضمن سلامة الوثائق ويضمن الحفاظ عليها من التلف. وإنتاج عدد 15 فيلما وثائقيا عن أعلام الهيئة القدامى في الفترة من 1911م حتى 1961م.