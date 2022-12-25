شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. كيف تفض الاشتباك بين أطفالك فى الإجازات؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخلافات والشجار بين الأخوة أمر طبيعي جداً، ولكن في الإجازات الأسبوعية له وضع آخر، فعادة لا يوجد المهام التي ينشغلون بها مثل المذاكرة أو التمارين أو عمل الواجبات المدرسية، ما يجعلهم يركزون في المشاكل بينهم وأحياناً يصل إلى تشابك بالأيدي، فتقول سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية في حديثها لـ ”الخليج 365” أن ما يفعله الأطفال عبارة عن جذب الانتباه إليهم بطريقة غير مباشرة، فهم من داخلهم يحتاجوا أن يشعروا بمحبتك وتقديرك لهم، وطريقتك في المساواة بينهم.

كيف تفض الاشتباك بين أطفالك فى الإجازات؟

وأكدت أستشاري الصحة النفسية أن هناك بعض الخطوات التي تساعد في التخلص من هذه الاشتباكات والحد منها، وذلك عن طريق قضاء وقت مخصص لكل طفل، واعطائه الاهتمام والحب بالكلمة الطيبة والعناق، ومدح أفعاله الناجحة دائما، مع ضرورة عدم مقارنة الأطفال بعضهم البعض، كما أوضحت في نقاط خطوات السيطرة على هذه المشكلة كما يلي:

وضع القواعد:

تساهم فى الحد من المشاكل وخلق أسرة منظمة ومحبة لبعضها ومتعاونة

الطريقة الصحية لوضع تلك القواعد هى جلوس الأسرة مع بعضها سويا

التهاود:

لا يجب على الأبوين التدخل دائما فى حل المشاكل بين الأخوات

عليك مراقبة الأطفال من بعيد لمعرفة طريقتهم فى حل المشاكل

يجب تربية الأطفال على أن يصبحوا مسئولين وقادرين على أخذ القرار

وضع روتين:

عندما يكون الأطفال مشغولين مع المهام المكلفين بها لن يتواجد وقت للشجار والخلاف