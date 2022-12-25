شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين أحدث 21 فرع توثيق شهر عقارى تعمل فترة مسائية من 5 إلى 9 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل 65 فرع توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقارى، اليوم الأحد، تقديم خدمات التوثيق للجمهور خلال فترة مسائية، من الساعة 5 إلى 9 مساء، وذلك بعد أن أتاحت وزارة العدل العمل مساء داخل هذه الفروع مؤخرا، وذلك وفق التوجيهات الرئاسية بالتيسير على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد أفرع التوثيق الحديثة التى تم تشغيلها فى فترة مسائية 21 فرعا عبارة عن 12 فرع توثيق موزعة على 7 محافظات وهي (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة)، بالإضافة إلى 9 فروع توثيق تم تشغيلها في فروع الشركة المصرية للاتصالات (we) في عدد 5 محافظات (القاهرة – الغربية – الاسكندرية – الاقصر – أسوان) وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات لتشغيل وإتاحة خدمات التوثيق بفروع شركة (we).

وكانت عدد الفروع التى سبق إتاحة الفترة المسائية بها عدد 44 فرع توثيق ، ليصبح إجمالى عدد الفروع التى تعمل خلال الفترة المسائية عدد 65 فرع توثيق وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعه لمصلحة الشهرالعقارى والتوثيق.

وينشر الخليج 365 عناوين فروع التوثيق الحديثة البالغة 21 فرع والتى تتمثل فى: