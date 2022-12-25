شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تضبط شحنة مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط أسلحة نارية وذخائر و 700 كيلو جرام من البانجو المخدر بحوزة أحد الأشخاص بشمال سيناء بقصد الإتجار.

وقدرت قيمتها المالية بحوالى 7مليون جنيه وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الحسنة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (700 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2 بندقية آلية - 3 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار - الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (7,000,000 سبعة مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.