شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أسرع إنترنت بأفريقيا.. رسائل وزير الاتصالات فى مجلس الشيوخ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل عدة بعث بها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، إذ أوضح أن ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت كان الـ40 أفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الأفريقية فى متوسط سرعة الانترنت الثابت.



رسائل وزير الاتصالات عمرو طلعت فى مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

وأوضح "طلعت"، أن البنية التحتية الرقمية للمحمول ودعمها وتقويتها، ترتكز على محورين هما الأبراج والأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، موضحا أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجارى نستهدف 2850 وحتى أمس تم إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ 48 برج المتبقية.

وأكد المهندس عمرو طلعت، أن هناك 33 ألف مبنى حكومي سيتم إمداده بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وكشف الوزير، أنه تم الاعتماد على الرسائل النصية وعديد من الأدوات الأخرى، لحث المواطنين إلى استخدام مكاتب البريد لصرف مكافآت وما شابه خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قائلا: قدمنا حينها مجموعة ضخمة من الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن هناك شراكات مع وزارة الزراعة، ووزارة الصحة في التأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي حول منظومة الامتحانات الرقمية.

وأوضح أن جهود الوزارة تتم على أكثر من محور، بينها إتمام منظومة التقاضي عن بعد، في المحاكم الاقتصادية، للتيسير على المستثمرين خارج القطر المصري لمباشرة أعمالهم وحل المنازعات دون استلزام ذلك الحضور للمحكمة.