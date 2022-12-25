شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تقديم كل التسهيلات لإقامة منافذ سلع بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الشرقية، والغربية، والشمالية، والسكرتير العام، والمساعد، ومدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشاد محافظ القاهرة خلال الاجتماع بالتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدًا أنهم شريك أساسى وداعم فى كل الأزمات.
وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة أعطت مهلة أسبوعين لوضع الأسعار على السلع تنتهى أول يناير، كما سيتم وضع أسعار استرشادية للسلع بشكل عادل مؤكدًا وجود رصيد كاف من السلع .
ولفت محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمنع المغالاة غير المبررة فى الأسعارمن بعض التجار.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها ، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار .
وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة .