شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملة لإزالة تعديات بالبناء على مصرف منشأة الدهب بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لرى غرب المنيا حملة لإزالة تعديات بالبناء بالبلوك على منشأة الدهب، وذلك فى إطار حملات وزارة الرى لإزالة التعديات على المجارى المائية.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعديات فى مهدها.

يذكر أن أجهزة وزارة الرى تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

جدير بالذكر، أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.

ونفذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات القومية الكبرى على مدار العام الحالى وأيضا تم استكمال مشروعات يتم تنفيذها منذ العام الماضى لتطوير منظومة الرى وإدارة الموارد المائية لم تحدث منذ عهد محمد علي، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعداد برامج عمل ورؤية محددة لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى حقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .