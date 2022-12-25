شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تقيم معرضا للحرف التراثية بمركز الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض محافظة القاهرة الذي أقيم بمركز الطفل للحضارة والإبداع بالتعاون مع جمعية مصر، وذلك في ضوء تسجيل مدينة القاهرة على شبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أهمية تلك الفعاليات لتشجيع أصحاب الحرف وإيجاد فرص لتسويق منتجاتهم مما يساعد على استمرار وجود الحرف التراثية الإبداعية التي تميزت بها محافظة القاهرة على مر العصور، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتماما شديدا بتعميق قيمة الحرف التراثية وتطويرها عن طريق إنشاء مدارس حرفية لتخريج كوادر فنية مدربة قادرة على الحفاظ على الموروث القومي من الحرف التراثية وتطويرها.

واشتمل المعرض على عدة حرف تراثية منها الخزف والفضة والمشغولات اليدوية والجلود وغيرها من الأعمال اليدوية.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقد اجتماعًا مع رؤساء شعب المخابز واللحوم والدواجن والأسماك والحاصلات الزراعية والحبوب والبقالة والخضر والفاكهة وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور احمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة لبحث ترتيبات إقامة منافذ السلع وزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تقوم المحافظة حاليًا بالإعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان " وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا ، كما ستقوم الدولة بالتوسع فى إقامة أسواق الجملة لاتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على احتياجاتهم بسعر مخفض .