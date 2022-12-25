شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تقيم معرضا للحرف التراثية بمركز الطفل والان مع تفاصيل الخبر
واشتمل المعرض على عدة حرف تراثية منها الخزف والفضة والمشغولات اليدوية والجلود وغيرها من الأعمال اليدوية.
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقد اجتماعًا مع رؤساء شعب المخابز واللحوم والدواجن والأسماك والحاصلات الزراعية والحبوب والبقالة والخضر والفاكهة وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور احمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة لبحث ترتيبات إقامة منافذ السلع وزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة اتخذت إجراءات سريعة لضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تقوم المحافظة حاليًا بالإعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان " وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا ، كما ستقوم الدولة بالتوسع فى إقامة أسواق الجملة لاتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على احتياجاتهم بسعر مخفض .