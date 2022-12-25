شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر بدء الأوكازيون الشتوى 6 فبراير المقبل ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا ببدء موسم التصفية الموسمية ‏الأولى "الأوكازيون الشتوى " لعام 2023 اعتبارا ‏من 6/2/2023، ولمدة شهر ‏على أن يكون كل محل أسبوعين.

وألزم القرار الصادر من ‏ الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على إذن ‏مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم، مؤكدا على أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بها بيان عن ‏الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفي.

وستقوم وزارة التموين، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية في إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوى 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن الأوكازيون الشتوى لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية ايضاً، مع ضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية ومن المتوقع ان يصل عدد المحال ‏التجارية المشاركة إلى 4 آلاف محل تجاري.