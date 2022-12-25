شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة: فيروس كورونا ما زال موجودا واحذروا من "كوكتيل حقن البرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما قالته وزارة الصحة والسكان إن فيروس كورونا مازال متواجد حتى لو انخفضت حالات الإصابة به.

كما حذر الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، من انتشار مايسمى "حقنة البرد" فى الصيدليات، قائلاً: "هناك مسميات لأشياء ما أنزل الله بها من سلطان هذه الحقنة كانت اسمها قديماً " حقنة البرد "، والآن أصبحت تحمل اسم " كوكتيل البرد"، وهى عبارة عن ثلاث حقن مخلوطة ضمن بعضها البعض.





مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقميةأقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، نهائيا مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم في ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.





أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى.. والصغرى بالعاصمة 13 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.





التعليم: امتحان الثانوية العامة سيكون وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانيةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون وفق المواصفات الفنية للورقة وستكون الأسئلة واضحة للطلاب ومتنوعة ومن المنهج الدراسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وزير الأوقاف يعلن تكثيف عمليات الصيانة وتجديد فرش ألف مسجد استعدادا لرمضانأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تكثيف عمليات الصيانة وتجديد فرش ألف مسجد استعدادا لرمضان المبارك، واستعدادا لتنفيذ العديد من الأنشطة لتلاوة وتفسير وخدمة القرآن الكريم كالتوسع فى المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور وكبار القراء. ثلوج وأمطار متجمدة وفيضانات.. عاصفة شتوية تجتاح معظم الولايات المتحدة.. صوراستمرت عاصفة شتوية شديدة فى اجتياح معظم أنحاء الولايات المتحدة عشية عيد الميلاد، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل قياسى، وتسببت فى حدوث العواصف الثلجية والأمطار المتجمدة والفيضانات.

وفقا لموقع "ديلى ميل" العاصفة التى وصلت فى وقت سابق من الأسبوع لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق، حيث يبلغ عرضها حوالى 2000 ميل وتمتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندى على طول الحدود المكسيكية.





الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ26 مشجعا من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضىأعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضى بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفى 6 أكتوبر المركزى، والشيخ زايد التخصصي.





السكة الحديد تبدأ التشغيل التجريبى لقطار تالجو الثانىبدأت هيئة السكة الحديد، اليوم، التشغيل التجريبى للقطار الثانى فئة تالجو، وذلك ضمن 7 قطارات مقرر تشغيلها على خطوط السكة الحديد، حيث انطلق أول قطار فى أولى رحلاته اليوم من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.





الأهلى يسعى لمواصلة الانتصارات أمام سموحة بالدوري الليلةيستضيف فريق الأهلى نظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.





الزمالك في مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب الليلة بالدورييخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مباراة مهمة عندما يلتقى مع نظيره المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري ، في لقاء لن يخلوا من المتعة والإثارة حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة للارتقاء في ترتيب جدول الدوري.





احتجاز 18 عاملا تحت الأرض إثر انهيار منجم للذهب بمنطقة شينجيانج الصينيةأدى انهيار في منجم ذهب بمنطقة شينجيانج بشمال غربي الصين إلى احتجاز 18 عاملاً تحت الأرض، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهوداً للوصول إليهم وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكان نحو 40 شخصاً يعملون في المنجم الذي يقع بمحافظة ينينج، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار، حيث تم انتشال 22 عاملاً لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.





رعد وبرق وأمطار غزيرة تغطي شوارع الإسكندرية.. صورقدم تليفزيون الخليج 365 فيديو من محافظة الإسكندرية ينقل حالة الطقس بالمحافظة، حيث شهدت هطول أمطار غزيرة مع رعد وبرق، وسقطت كميات كبيرة من المطر تفوق استيعاب الصرف الصحي، والصرف الصحي يتدخل لرفع المياة المتراكمة.





تقارير: رونالدو يشاهد ديربي الرياض بين النصر والهلال من ملعب مرسول بارككشفت تقارير صحفية، عن اقتراب موعد ظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مع ناديه الجديد النصر فى الدوري السعودي للمحترفين، بعد الأنباء التي ترددت حول حسم الصفقة بين الطرفين لمدة موسمين ونصف خلال الأيام الماضية.

وأكد موقع "latarde" الإسباني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يتواجد في ملعب "مرسول بارك"، يوم غدا الإثنين، لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال.





بدء التأمين ضد التعطل عن العمل 1 يناير.. قرار إماراتى تستفيد منه العمالة المصريةأعلن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين "الملحق العمالي"، عن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، يستفيد منه العمال المصريون المقيمون هناك، وقال تقرير "المكتب العمالي" إن القرار يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في "الدولة".