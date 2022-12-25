شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: "مصر الرقمية" استقبلت 6 ملايين طلب لصرف إعانة للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
وأشار طلعت، إلى التعاون تعاون مع وزارة الزراعة من أجل ميكنة الحيازة الزراعية ومع وزارة الصحة لمشروع التأمين الصحي الشامل، لافتاً أيضا إلي التعاون والتنسيق في منظومة الهدم والبناء وكذلك منظومة الضرائب وشركات الأعمال العام، وكشف الوزير عن أن الانفاق على هذه المنظومة خلال العامين الماضيين كلف ما يقرب من 50 مليارا.
وفي سياق متصل، أشار وزير الاتصالات إلي أهمية استراتيجية بناء القدرات إيمانا بأن حجر الزاوية في صناعة تكنولوجيا المعلومات يتمثل في الإبداع البشري، مما يتعين تنمية القدرات الشبابية.