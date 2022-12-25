شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بإتاحة وحدات سكنية مخفضة للموظفين بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3، وذلك في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية.