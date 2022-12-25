شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بمحور عمرو بن العاص الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف تامر رئيس حي الطالبية، اليوم، سير العمل بمشروع محور عمرو بن العاص الجديد نطاق الحي، والذي يعد أحد أهم المشروعات العملاقة التي تنفذ في إطار حرص الدولة على إنشاء محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بينها وبين محافظة القاهرة.

وتابع رئيس حي الطالبية مراحل العمل بالمشروع، موجها بتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة للمشروع ورفع كفاءة محيط المشروع وتوفير طرق بديلة للحد من التكدس، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة.

يربط المحور الجديد بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، وذلك بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) بجانب أعمال الربط مع الطريق الدائري.

ويتضمن العمل بمشروع محور عمرو بن العاص، إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 – 3) حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضاري لإنشاء متنزهات وجراجات حضارية.

يتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما أنه يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً")، مما يساهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري.