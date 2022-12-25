شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بمحور عمرو بن العاص الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وتابع رئيس حي الطالبية مراحل العمل بالمشروع، موجها بتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة للمشروع ورفع كفاءة محيط المشروع وتوفير طرق بديلة للحد من التكدس، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة.
يربط المحور الجديد بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، وذلك بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) بجانب أعمال الربط مع الطريق الدائري.
يتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما أنه يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً")، مما يساهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري.