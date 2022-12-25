شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توقع بروتوكول تعاون مع "مصر للطيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بين "الوزارة" وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لتسهيل إصدار تذاكر الطيران للوزارة، وذلك للسفر على خطوط الشركة في المهمات الرسمية.

وأكد الوزير أهمية التعاون المثمر بين "الوزارة" و"الشركة"، باعتبارها شركة رائدة في مجال الطيران، وتقديم الخدمات الجوية، وتيسير الرحلات الدولية لمعظم بلدان العالم.

وقع البروتوكول من جانب الوزارة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومن جانب الشركة محمد فرحات رئيس القطاع التجاري لشركة مصر للطيران.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أكدت في بيان لها اليوم الأحد، على استمرار مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها في الخارج، في متابعة حقوق العمالة المصرية في الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتكثيف نشاط تلك المكاتب لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للمصريين في تلك البلدان.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة حنان شاهين "الملحق العمالي"، عن قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، يستفيد منه العمال المصريون المقيمون هناك، وقال تقرير "المكتب العمالي" إن القرار يتضمن بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل، ويشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في "الدولة".

وأوضح تقرير "المكتب العمالي" أن نظام التأمين ضد التعطل، الجديد يهدف إلى تعويض المُؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة، وأن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت 8 قنوات للاشتراك، هي: الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae)، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، وتطبيقات البنوك والمصارف، وفاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)، والرسائل النصية، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مُزود الخدمة"، كما حددت 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل.