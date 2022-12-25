شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث استعدادات حج الجمعيات للموسم المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية للموسم القادم.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما قدمته المؤسسة القومية لتيسير الحج، خلال موسم الحج الماضى من خدمات نالت إعجاب وتقدير الحجاج، فضلا عن التنظيم الرائع الذي شهدته بعثة حج الجمعيات الأهلية وهو ما شهد به الجميع، معلنة عن تكريم أعضاء البعثة على دورهم في خدمة الحجاج ونجاح موسم الحج وخروجه بالشكل المشرف بين البعثات المصرية.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير الحسابات بشأن القوائم المالية للمؤسسة والتي تم اعتمادها، كما شهد مراجعة الموازنة العامة للمؤسسة خلال العام الماضي، وكذلك مناقشة التحضيرات للموسم الجديد، حيث تمت الموافقة على البدء في مخاطبة فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة وشركات النقل للحصول على عروض أسعارها لموسم حج 1444- 2023، بالإضافة إلى الموافقة على عرض القواعد العامة لاختيار مشرفي المحافظات للموسم الجديد على مجلس الأمناء في جلسته القادمة على أن يتمتعوا بالخبرة الكافية.

جدير بالذكر، أن اختيار مشرفي الحج يخضع لاختبارات تحريرية (دينية – إدارية) من خلال الحاسب الآلي وتحت إشراف لجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء المعنيين بشئون الحج دون تدخل أي شخص من المديرية أو المؤسسة، وذلك للتحقق من كفاءة أدائه أثناء إشرافه على البعثة المخطط أن تكون بصحبته وتحت رعايته أثناء رحلة الحج.

وقدم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج تقريرًا شاملًا عن رحلة الحج لموسم 1443- 2022، والمزايا العديد التي حققتها المؤسسة، وتنسيقها الدائم والمستمر مع البعثات الأخرى للدولة، وكذلك التنسيق مع الجانب السعودي.

واستعرض عبد الموجود الخدمات التى تنوي البعثة زيادتها في الموسم الجديد في إطار الخدمات المميزة التي تهدف التيسير على الحجاج، فضلا عن استعراض الخطة الزمنية المقترحة تنفيذها في موسم الحج الجديد بدءًا من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا وحتى موعد سفر الحجاج والذي سيتم تحديده عقب الانتهاء من إتمام كافة الإجراءات.