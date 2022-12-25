شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم: محو أمية الأشخاص ذوى الإعاقة وتنمية مهاراتهم ضمن أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أهم المبادرات التى يسعى المجلس لتبنيها والتى يأتى فى مقدمتها مبادرة خاصة لدعم الأسرة المصرية، ومبادرة خاصة بالمناهج لتراعى ظروف ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لاستعراض تقرير ما تم خلال عام 2022 من تدخلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركات الدولية والمحلية والعربية، والتشريعات التي تم التدخل فيها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدثت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى وحاجة مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم دعم كبير من دورات تدريبية لهم ورفع كفاءتهم من خلال الاستعانة بالخبراء .

وأشارت إلى أن من بين المشاريع التى يضعها المجلس على أولوياته يأتى مشروع محو أمية الأشخاص ذوى الاعاقة والذى يأتى بالتعاون مع الجهات الشريكة ، فضلا عن مشروع لتنمية قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجالات المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وتحدث الدكتورة إيمان كريم عن أهمية مبادرة حياة كريمة للأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن حياة كريمة مشروع عبقرى يقوم على التنمية الدامجة الشاملة وتطبيق نظم الاتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المناطق من مدارس ووحدات صحية وتوفير الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم : نحتاج لقاعدة بيانات موحدة للأشخاص ذوى الإعاقة ولن نصل لبيانات حقيقة دون وجود قاعدة بيانات موحدة.

وتحدثت عن التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة خلال استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتداخلات التى سعى لها المجلس لتقليل قوائم الانتظار من خلال التواصل مع الجهات المعنية، موضحة أن المجلس بدوره ساهم فى استخراج 500 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.