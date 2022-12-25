شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن عن توفير 100 فرصة عمل فى بنى سويف.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توفير 100 فرصة عمل للذكور والإناث، في إحدى الشركات الخاصة، مشيرة إلى أن المقابلات تجرى ابتداء من اليوم الأحد وبشكل يومي حتى اكتمال العدد المطلوب.

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية، أن الوظائف المطلوبة توفر تأمين صحي واجتماعي، وتشترط أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 إلى 30 عاما، منوها إلى أنه على الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص التوجه إلى مقر الشركة في العنوان التالي: بني سويف بياض العرب، منطقة الصناعات المتوسطة، بجوار مدرسة الفندقية.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية توفير 120 فرصة عمل للذكور والإناث، من خلال 3 شركات في القطاع الخاص.

وأوضح مدحت الغمرواي مدير المديرية، أن فرص العمل تتمثل في: 100 ضابط أمن من الذكور، مؤهل عالي أو متوسط، ويتراوح السن من 18 إلى 48 عاما، و10 سائقين من الذكور مؤهل متوسط، والسن من 30 إلى 40 عاما، فضلا عن 10 عمال نظافة من الذكور والإناث بدون مؤهل، والسن من 25 إلى 35 عاما.

وأشار "الغمراوي" إلى أن الوظائف تشمل تأمين صحي واجتماعي، منوها إلى أنه على الراغبين فى الالتحاق بهذه الفرص التوجه إلى إدارة بحوث العمالة، بمبنى مديرية القوى العاملة، شارع الدكتور سيد فهمي، من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء، سموحة.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف عن 42 فرصة عمل للذكور، برواتب مجزية يتم تحديدها بعد المقابلة، بأحد مصانع السيراميك بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

وقال محمد طلعت مدير مديرية التضامن ببنى سويف، إن الوظائف تتمثل في: 8 فرص مهندس كهرباء، و8 مهندس ميكانيكي، و10 فنى خطوط، و4 مراقب تكاليف، و4 كيميائي، و4 أخصائى أمن صناعي(خبرة سنة)، و4 فنى كهرباء.

وأشار "طلعت" إلى أنه على راغبى الإلتحاق بهذه الفرص التقدم إلى مكتب تشغيل بنى سويف بجوار كلية الدراسات الإسلامية – شرق النيل، أو مقر المصنع بجوار مرور بنى سويف للنقل الثقيل، يومى الإثنين والأربعاء لمدة أسبوعين.

كما أعلنت المديرية عن توفير 5 فرص عمل لذوى الهمم بأحد مصانع ملابس الجينز بالمنطقة الصناعية أمام معهد العلوم الإدارية.