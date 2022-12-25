شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عقب السيجارة يستغرق 10 سنوات كى يتحلل ويطلق 4 آلاف مادة كيميائية بالتربة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهتم بمتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 1200 شخص ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.
وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن استخدام التبغ يؤثر على التغيرات المناخية، حيث يتم قطع حوالى 600 مليون شجرة كل عام لإنتاج 6 تريليونات سيجارة.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن قطع حوالى 600 مليون شجرة كل عام لإنتاج 6 تريليونات سيجارة ينجم عنه وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام.