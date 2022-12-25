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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل عربات ثالثة مكيفة بين محطتى المنيا وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتى المنيا وسوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص وزارة النقل المتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وبيانات تشغيلها كالتالى:
1- قطار 3500 يقوم من المنيا الساعة 5:10 صباحًا يصل سوهاج الساعة 8:40 صباحًا بتركيب (عدد 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية + عربة قوى).
خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة (2)
خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة
خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة
كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلو متر فى خط القاهرة - أسوان (149 كيلو مترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل، ويتم توجيه الأنشطة التى تتم فى إطار هذا المكون التى تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات فى الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.
مواعيد الدرجة الثالثة مكيفة
مواعيد الدرجة الثالثة مكيفة