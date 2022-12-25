معهد بحوث النباتات ينظم برامج تدريبية لمكافحة دودة الحشد بالتعاون مع الفاو

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القاهرة - سامية سيد - نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ثلاثة برامج تدريبية فى مقر المعهد بالدقى وفروع المعهد بمحطة بحوث سخا-محافظة كفر الشيخ ومحطة بحوث سدس- محافظة بنى سويف خلال شهر ديسمبر.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بأهمية المكافحة المستدامة للآفات بإستخدام الحلول الآمنة بيئياً والاستمرارية فى تقديم البرامج التدريبية لتعزيز إجراءات المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، ومن خلال مشروع "توسيع نطاق الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية فى إفريقيا والشرق الأدنى وأسيا" .

وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن دودة الحشد الخريفية هى آفة عابرة للحدود انتشرت بشكل متزايد فى جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مما يؤثر على الأمن الغذائى فى العديد من البلدان، وأن الإصابة بتلك الآفة لها تأثير على البُعد الإجتماعى والإقتصادى من خلال انعكاسها السلبى على الغذاء والدخل، ولذلك أخذ المعهد زمام المبادرة فى تقديم الدعم والخبرات والتدريب للباحثين والمهتمين بتحقيق برامج الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية.

وأضاف أن التوجه العالمى يفرض التخلى التدريجى عن استخدام المبيدات والمُركبات الكيميائية فى برامج مُكافحة الآفات الزراعية، وأن التطور العلمى والطفرة الكبيرة التى طرأت على ملف المكافحة الحيوية، والتى عززتها الدراسات والبرامج البحثية المُتخصصة فى المعهد، ارتكزت على إستخدام الأعداء الحيوية المتخصصة ضمن إدارة مكافحة دودة الحشد الخريفية، وقد جاءت محاور البرامج التدريبية حول تبادل الخبرات و التدريب على الإنتاج الكمى لطفيل التلينومس وطرق الإطلاق على نطاق تطبيقى فى الحقول، إنتاج المبيدات الحيوية و كيفية التطبيق السليم لهذه المركبات لإدراجهم ضمن برامج مكافحة دودة الحشد الخريفية حيويا.

وفى هذا السياق، أشار عبد المجيد لإجتياز المركب الحيوى بروتكتو9.4% WP الذى ينتجه ويوزعه المعهد إجراءات التسجيل فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بعد التأكد من فاعليته على مدار موسمين متتالين ضد الفقس الحديث لبيض الحشرة مما أدى إلى خفض تعدادها.

حاضر فى البرامج التدريبية الدكتور أحمد عدلى والدكتور حسام الجبالى المتخصصين بمجال المكافحة الحيوية للآفات الزراعية بالمعهد.