شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بـ8 جنيهات.
- البطاطس بـ 10جنيهات.
- البصل الأبيض بـ7 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ6.5 جنيه.
- البسلة 19 جنيها.
- الكوسة بـ10جنيهات.
- الجزر بـ10 جنيهات.
- الخيار بـ10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفاصوليا 10 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ10.5جنيه.
- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.
- الليمون بـ11.5 جنيه.
- فاصوليا بـ10 جنيهات.
- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
- الجوافة بـ12.5 جنيه.
- الموز البلدى 15 جنيها.
- الرومان بـ10 جنيهات.