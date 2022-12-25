شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توقع اتفاقا مع "التعليم" لتدريب ذوى الهمم على 7 مهن بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بروتوكولاً للتعاون بينها وبين مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لذوى الهمم على مجموعة من المهن التى يحتاجها سوق العمل والتي تشمل: (الزخرفة ـ النجارة ـ المشغولات جلدية ويدوية ـ الحاسب الآلي ـ الخياطة وتصنيع الملابس ـ الطباعة ـ مهارات إنتاج المخبوزات والحلويات)، وذلك بمقر المدارس التابعة لإدارة التربية الخاصة بمدينة أسيوط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات والتشديد على إستيفاء نسب 5 % فى جميع المنشآت.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، فى تقريره الذى تلقته إلى وزارة القوى العاملة، أنه قام بتوقيع البروتوكول ممثلاً للمديرية، وعبد العزيز حسن سليمان بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في إطار رغبة كلا الطرفين بالمساهمة فى إعداد وتأهيل الشباب من الجنسين من ذوي الهمم لسوق العمل، وأن التدريبات التي سيتم تنفيذها وفقاً للبروتوكول ستكون وفقاً للقواعد المنظمة من قبل وزارة القوى العاملة.

وأضاف مدير المديرية، أن الطرفان اتفقا على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لذوى الهمم وفقاً للقواعد التالية: المتدربين من الإناث والذكور من ذوى القدرات، ومدة الدورة تختلف من مهنة لأخرى حسب مقتضيات كل مهنة، منح المتدربين شهادة معتمدة بعد انتهاء التدريب، مع توفير المديرية المواد الخام اللازمة للتدريب وأدوات الوقاية اللازمة، كما تلتزم مديرية التربية والتعليم بتجهيز الورش التى يتم التدريب داخلها لتتناسب مع المتدربين وعمل الصيانة اللازمة للمعدات، مع توفير المتدربين من ذوى الهمم، وتوفير مدربين من ذوى الخبرة فى التعامل مع تلك الفئة.