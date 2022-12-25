شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: التعاون مع "شعاع" قضى على شكاوى المواطنين من الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العليم نائب رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للشئون المالية والتجارية، أن الشركة نجحت فى القضاء على شكاوى المواطنين من فواتير الاستهلاك، نتيجة التعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد وضمان إحضار قراءة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك.

وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع، ساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة وزيادة معدلات الشحن، لافتا إلى أن هذا المرور الشهرى لعب دورا هاما فى وقف سرقات التيار لمستخدمى العدادات مسبوقة الدفع.

وأوضح عبد العليم، أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تطبق آليات الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها، سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية، موضحا أن هناك تعليمات مشددة من المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتطبيق غرامة سرقة التيار، موضحًا أن سرقات التيار الكهربائى تكبد الوزارة خسائر سنوية ضخمة، فكان من الضرورة إيجاد حلول للحد من هذه الخسائر.

وتابع عبد العليم أن الشركة حريصة على التنسيق التام مع مباحث شرطة الكهرباء بالإسكندرية لضبط سارقى التيار الكهربائى واسترداد أموال الدولة المنهوبة، كاشفا أن المهندس إيهاب الفقى رئيس الشركة يتابع بنفسه بشكل يومى ما يتم فى حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى وتقليل الخسائر الناتجة عن هذه المخالفات والتى تودى إلى خفض نسب الفقد بالشبكة الكهربائية.

وقال عبد العليم، إن الشركة ملتزمة بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن محضر سرقة التيار الكهربائى يهدف إلى الحفاظ على حق المواطن والدولة معا.