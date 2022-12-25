شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: علاج 200 ألف مريض بالعيادات الخارجية لمستشفيات المؤسسة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ199 ألفا، و929 متردد على العيادات الخارجية، بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، بداية من يناير الماضى وحتى نهاية عام 2022.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وحرصا من وزارة الصحة والسكان على النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والتى تضمنت تخصيص مكاتب لخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى بكافة مستشفيات المؤسسة العلاجية.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت الخدمات الطارئة لـ 54 ألفا و197 مريضا فى أقسام الاستقبال، إلى جانب 29 ألفا، و330 حالة تم حجزها فى الأقسام الداخلية، و7167 حالة مرضية تم حجزها فى أقسام الرعاية المركزة، علاوة على حجز 708 مواليد بأقسام الحضانات.

وتابع «عبدالغفار» أن مستشفيات المؤسسة العلاجية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، أجرت 19 ألفا، و44 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى، وصغرى، وعمليات حرجة وذات مهارة، حيث شملت هذه العمليات المرضى المنتفعين بالتأمين الصحى والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.

وأوضح «عبدالغفار» أن مستشفيات المؤسسة العلاجية، تقدم خدماتها العلاجية فى كافة التخصصات والتى تشمل أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، والأطفال، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد السودانى رئيس المؤسسة العلاجية، إلى أن مستشفيات المؤسسة أجرت 153 عملية قلب مفتوح، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، و 4204 قسطرة قلبية، و15 ألفا و515 جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 18 ألفا و842 جلسة علاج طبيعي، و445 عملية منظار.

وأشار «السوداني» إلى أنه جارى استكمال تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية ورفع كفاءتها، حيث يشمل التطوير العيادات الخارجية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لـ8 مستشفيات وتزويد 28 حضانة، و17 جهاز تنفس صناعي، بالاضافة إلى 5 أسرة رعاية مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، و3 أسرة رعاية وسرير إفاقة .

وأضاف «السوداني» أنه تم افتتاح عيادات خارجية فى تخصصات أمراض الدم، والروماتيزم والتأهيل بمستشفى هليوبوليس، وجارى تشغيل وحدة الحقن المجهري، وأورام النساء بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية، بالإضافة إلى وحدة عمليات القلب المفتوح للأطفال، وتزويدها بـ4 أسرة رعاية قلب مفتوح وسرير إفاقة، وعيادة تقويم وزراعة الأسنان بمستشفى الإصلاح الإسلامي.

ولفت «السوداني» إلى أنه جارى استكمال تطوير ورفع كفاءة باقى المستشفيات وتزويدها بالتخصصات اللازمة لتقديم أفضل خدمة علاجية، منوها إلى مشاركة مستشفيات المؤسسة فى المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة»، وافتتاح العيادات المسائية بالتخصصات المختلفة.