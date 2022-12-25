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شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تفتتح قسم الرمد بمعهد السكر بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس الهيئة بأنه للمرة الأولى منذ إنشاء المعهد يتم تقديم كافة خدمات الفحص والعلاج لمرضى السكر، بالإضافة إلى توفير كل خدمات متابعة وعلاج المضاعفات الناتجة عن هذا المرض من رمد وقلب وأوعية دموية واعتلال عصبى واعتلال كلوى وقدم سكرى فى مكان واحد، مما يتيح اكتشاف هذه المضاعفات مبكرا وعلاجها قبل أن تتفاقم، حرصا على صحة المرضى وتوفيرا للوقت والجهد للمريض وذويه.
وقال الدكتور إيهاب نبيل عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، إن المعهد يعيش أزهى عصوره نتيجة للاهتمام البالغ الذى توليه جميع قيادات الدولة من قيادة سياسية ووزير الصحة وقيادات الوزارة بوجه عام بالمعهد، وأ. د. محمد فوزى رئيس الهيئة بوجه خاص، والذى يحرص دائما على توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات لعلاج مرضى السكر، وتحويل المعهد إلى مركز شامل لعلاج مرض السكر وجميع مضاعفاته تحت سقف واحد، ويأتى تطوير قسم الرمد بالمعهد كأحدث حلقة فى سلسلة التطوير المتتابع بالمعهد والتى بدأت منذ 3 سنوات وشملت جميع أقسام المعهد المختلفة، وجاء هذا التطوير بالتعاون الكامل والتنسيق مع معهد الرمد التذكارى بقيادة أ. د. حنان الغنيمي عميد المعهد والتى لم تدخر أي جهد فى تقديم كافة أشكال الدعم من تدريب وتأهيل للكوادر الطبية الموجودة بالقسم للتعامل مع الأجهزة المتطورة التى تم تزويد القسم بها، بالتعاون مع أ. د. ماجد عدلى أستاذ الرمد بالمعهد والذى أخذ علي عاتقه بداية الجراحات ورئاسة القسم والاستمرار في المضي قدما بالقسم لصالح المريض، ولأول مرة يتم إجراء جراحات المياه البيضاء لمرضى المعهد، وتباعا سيتم إجراء كافة الجراحات الخاصة بأمراض العيون، دون الحاجة لتحويلهم لأماكن خارجية، مما رفع العبء المادى والنفسى عن المرضى وذويهم، وساهم بشكل مباشر فى القضاء على قوائم الانتظار لهذه العمليات.
وقال إن هذا كله لم يتحقق إلا بوجودنا داخل كيان كبير وهو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالقيادة الحالية للأستاذ الدكتور محمد فوزى السودة، والتى تعتبر جميع الخدمات الطبية المقدمة داخل وحداتها خدمات تكاملية شمولية للتيسير على المواطنين ، لتلقى أفضل وأحدث وسائل العلاج طبقا للخطوط الإرشادية الدولية، على أعلى مستوى ممكن وعلى أيدى أفضل الأساتذة فى كافة التخصصات لصالح المريض المصرى.
قسم الرمد بمعهد السكر
الكشف على مواطن بقسم الرمد فى معهد السكر
توقيع الكشف على المرضى