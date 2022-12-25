شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية فى منافذها بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لتشمل كافة المحافظات، والوصول إلى الثرى والمناطق النائية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، حيث تبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا حوالى 243 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى 30 منفذا متحركا تجوب المحافظات والميادين العامة، تابعة لقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة فى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات.