شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات التيرم الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، عن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2022 / 2023، لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات )، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وتبدأ الامتحانات اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، حيث أكدت الدكتورة حنان كامل على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكدت حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة ، و العمل على إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين مظلوم، أنه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات )، لافته إلى أن إلى أن الامتحانات تعقد على فترتين من 9 : 11 صباحا ومن 12 : 2 ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات .

وأشارت إلى أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من الأحد 25 ديسمبر يتم اختبار طلاب ( علم النفس - اللغة الفرنسية - اللغات الشرقية - اللغة العربية ) ، أما الجزء الثاني فيبدأ من 9 يناير حتى 25 من الشهر نفسه، ويختص بامتحانات أقسام : الاجتماع ، اللغة العبرية، اللغة الانجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات .