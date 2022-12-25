شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تخرج دفعة جديدة للمتدربين على مهنة التبريد والتكييف بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التبريد والتكييف وتخريج 15 متدربا بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة وحقيقية لهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، فى تقريره للوزارة، أنه استمرار فى دعم وزارة القوى العاملة لخريجى مركز التدريب بدمنهور لمواجهة تحديات سوق العمل تم تخريج متدربين جدد بالمهارات الفنية التى تمكنهم من مواجهة التحديات ورغبتهم فى استمرار الدعم لهم ولكل الشباب.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب راغبى التدريب من سن 18 إلى سن 45 سنة التقدم للالتحاق بفرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية للشباب من الجنسين، من خلال مراكز التدريب الثابتة أو إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني بالمديرية، كما يتم على أيدى مدربين ماهرين تم اختبارهم فى الوزارة، ويتسلم المتدرب فى نهاية التدريب شهادة معتمدة من المديرية تمكنه من العمل على المهنة التى تدرب عليها فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بشأن عقد ندوة توعوية بمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل للحفاظ على العنصر البشرى من الأخطار التى من الممكن أن يتعرض لها داخل بيئة العمل ونحو بيئة عمل آمنة وأيضا للحفاظ على للمنشآت والممتلكات، فى ضوء رؤية مصر 2030، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وزير القوى العاملة فى هذا الشأن.

وأوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، فى تقريره للوزارة، أن مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر قام، بإشراف مدير المكتب الكيميائية زينب بكرى والكيمائية آية سيد المفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بالاقصر بعمل ندوة توعوية للعاملين، تناولت مفهوم علم السلامة والصحة المهنية، ونشأته وتطوره والأهداف العامة للسلامة وكيفية الحفاظ على الأرواح والممتلكات بمعرفة انواع مخاطر بيئة العمل فيزيائية بيولوجية كيميائية ميكانيكة.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تضمنت كيفية تقييم المخاطر والحد منها وأهمية ارتداء مهمات الوقاية الشخصية فى الحفاظ على العاملين، وكيفية عمل خطة الطواريء والتدريب عليها، وكذلك لمحة عن الباب الخامس بالقانون 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الخاصة به كما تم الرد على جميع استفسارات العاملين بالمستشفى.