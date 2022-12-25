شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تطوير وتنمية اللغة العربية حتمية حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرا عن احتفال كليتي الآداب ودار العلوم بجامعة القاهرة، باليوم العالمي للغة العربية، تحت رعايته، وإشراف عمداء الكليتين، وبمشاركة أساتذة اللغة العربية، وأعضاء مجمع اللغة العربية، وعدد من الإعلاميين والكتاب، وذلك انطلاقا من رؤية جامعة القاهرة التنويرية، وإيمانًا بدورها الوطني في الاحتفال باللغة العربية بغية الحفاظ على عروبتنا وهويتنا الثقافية وخصوصيتنا الحضارية.

ودارت الاحتفالية حول جهود جامعة القاهرة وكلياتها، ومجمع اللغة العربية في النهوض باللغة ومناهج تعليمها، وكذا دور اللغة في الإعلام، ودور اللغة في الدراما والمسرح المعاصر، كما تم تكريم رموز العطاء اللغوي المتجدد.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن اللغة العربية لغة خلاقة وتمتلك قدرات التجدد ومواكبة تطور العلوم.وأكد على ضرورة تطوير وتنمية اللغة العربية كحتمية حضارية في أهم ثلاثة محاور، وهي: عمليات الإثراء المعجمي للغة، وعمليات التبسيط النحوي، وتنمية معاجم المصطلحات العلمية الحديثة وتضمينها المعاجم العامة.

يذكر أن جامعة القاهرة تهتم باللغة العربية وتعمل على تطويرها، حيث كان الدكتور محمد الخشت قد أطلق مبادرة لتطوير اللغة العربية، وأسس مفوضية اللغة العربية وافق عليها مجلس الجامعة،و يسند إلي المفوضية مهام دراسة سبل النهوض بمناهج تعليم اللغة وتعلمها، مع دراسة إعداد معاجم لغوية مبسطة للناشئة، وتيسير سبل دراسة النحو العربي وقواعده من خلال انتقاء نصوص أدبية مشرقة تحقق فهم النحو الوظيفي بشكل دقيق، وقد أصدرت المفوضية 5 كتب تناول أولها المدخل التأسيسي للمشروع وفلسفة اعتماده، وتحديد غاياته وأهدافه بقلم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وتناول الثاني مسألة اللغة والهوية الوطنية والقومية، وحلل الثالث استراتيجية الجامعة في إنقاذ العربية من خلال دراسة الأبعاد المعرفية والنفسية والتربوية بما يفي بمتطلبات اللغة العلمية وصحة الأداء قراءة وكتابة وتحدثا واستماعاً وحوارًا ومناقشة مع أهمية التدريب اللغوي وتنمية المهارات، وحلل الرابع أسس تحرير وكتابة اللغة العربية المعاصرة مع تجنب مجمل الأخطاء الشائعة، ثم الأخير حول إعداد بنك أسئلة تمهيدًا لمشروع الكفاءة اللغوية بالعربية على غرار اختبار (تويفل) للغة الإنجليزية واللغات الأجنبية.

واحتفت جامعة القاهرة بشكل مبكر باللغة العربية هذا العام بإعلان الدكتور محمد الخشت عن أكبر جائزة بالجامعة بقيمة نصف مليون جنيه بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي طه حسين، وتحمل الجائزة الجديدة اسم (طه حسين والإبداع الفكري).