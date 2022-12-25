شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفد المحافظة لزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك بالجيزة؛ وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، والأب القمص ميلاد موسى راعى الكنيسة.

وخلال الزيارة أعرب محافظ الجيزة عن كامل سعادته لتواجده والوفد المرافق لتقديم التهنئة للحضور، مؤكداً على أن ما انتهجته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تقاليد لمشاركة جموع الشعب المصرى بالأعياد والمناسبات الدينية نجحت فى جعل تلك المناسبات أعياد لجميع المصريين، يتبادل فيها الجميع التهنئة وتعم مظاهر البهجة والاحتفال أرجاء الجمهورية، مؤكداً أن الدولة المصرية قادرة بوحدة ووعى شعبها أن تتخطى جميع الصعاب والتحديات ومتمنياً أن تنعم مصر وأهلها بالخير والرخاء.

من جانبه، قدم نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، الشكر لمحافظ الجيزة والوفد المرافق على التهنئة، مؤكداً على أن هذا الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يعد أهم داعم لصلابة المجتمع المصرى بمختلف طوائفه والذى أثار بوحدته ولا يزال إندهاش وإعجاب أعضاء البعثات والوفود الأجنبية الزائرة لمصر لما يلتمسونه من صدق المحبة وحرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن وحفظ أمنه.

رافق المحافظ، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورئيس حى جنوب الجيزة، ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة، ورئيس منطقة الجيزة الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء أمانات الأحزاب بالجيزة، وممثلى المجلس القومى للمرأة.

وتحتفل كنائس مصر المختلفة بعيد الميلاد المجيد في نهاية يوم السادس من يناير المقبل، وأبرزها الكنائس التى تحتفل على التقويم الشرقى مثل الكنيسة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية في مصر، وكذلك الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر الذين يحتفلون مع إخوانهم الأرثوذكس.