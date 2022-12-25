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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، قدم نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، الشكر لمحافظ الجيزة والوفد المرافق على التهنئة، مؤكداً على أن هذا الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يعد أهم داعم لصلابة المجتمع المصرى بمختلف طوائفه والذى أثار بوحدته ولا يزال إندهاش وإعجاب أعضاء البعثات والوفود الأجنبية الزائرة لمصر لما يلتمسونه من صدق المحبة وحرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن وحفظ أمنه.
رافق المحافظ، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورئيس حى جنوب الجيزة، ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة، ورئيس منطقة الجيزة الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء أمانات الأحزاب بالجيزة، وممثلى المجلس القومى للمرأة.
وتحتفل كنائس مصر المختلفة بعيد الميلاد المجيد في نهاية يوم السادس من يناير المقبل، وأبرزها الكنائس التى تحتفل على التقويم الشرقى مثل الكنيسة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية في مصر، وكذلك الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر الذين يحتفلون مع إخوانهم الأرثوذكس.
اللواء أحمد راشد يهنئ الاقباط الكاثوليك بعد الميلاد المجيد
محافظ الجيزة
خلال تهنئة محافظ الجيزة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد
جانب من التهنئة
محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد