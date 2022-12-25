شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تختار شقتك ومقدم الحجز والمدينة بعد طرح 22 ألف وحدة × 14 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخدمات التى يقدمها الخليج 365 لقراءه، نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية حجز وحدة سكنية فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان، ومن المقرر فتح باب الحجز لها خلال الفترة المقبلة.

ثانيا: المساحات تتراوح من 100 متر وحتى 160 مترا.

ثالثا: المشروعات متنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز.

رابعا: الهدف من الطرح هو تلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.