شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتقديم الطعون لمحكمة النقض على الأحكام القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختص محكمة النقض دون غيرها، بالعمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، وبيان مدى التزام تلك المحاكمة بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، باعتبارها أعلى محكمة فى مصر، وتمثل قمة الهرم القضائى.

وأنشئت محكمة النقض فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، ومن الناحية الإجرائية فإن النقض لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.

ونظرا لما تمثله تلك المحكمة العريقة من أهمية قصوى للمتقاضين والتى على أساس أحكامها تحدد مصائرهم حددت محكمة النقض خمس خطوات رئيسية حتى يتمكن موكلين المتهمين بتقديم الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض.

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.