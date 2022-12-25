شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية مصليًا لمصر: نصلي حتى يمنح الله بلادنا سلاما وبركات وفيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركة، وتابع في عظة القداس: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان، وردد رئيس الأساقفة: نصلي لأجل مصر فنحن نعيش بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك ولأجل أن نبقى آمنين وسط ظروف العالم من حولنا.

وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة وقدم المطران الشكر لكل من "محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ممثلا عن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية ممثلا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور عمرو الوردانى مندوبا عن فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.

والشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف نائبا عن معالى الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك المرازة المرقسية وحضر نيابة عن قداسته القس ميخائيل أنطون ودياكون أنطونيوس وصفى والقمص سرجيوس وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس و الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ونيافة الأنبا روفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والذى أوفد للتهنئة القس كاراس لمعى والأستاذ جورج شكرى وألبرت مكرم والدكتور القس أندريا ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية والذى أوفد للتهنئة القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

كما قدم المطران الشكر لكل من السفير جارث بيلى سفير دولة المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير دانيال روبينستن سفير دولة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والسفير هان موريتس سفير المملكة الهولندية بالقاهرة بالإضافة لمشاركة الأحزاب السياسية؛ حزب المصريين الأحرار و حزب مستقبل وطن.

وخص رئيس الأساقفة بالشكر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والذى أوفد محمد عثمان الإمام رئيس حى غرب القاهرة وأيضا اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.