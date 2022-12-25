شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدا فى المحافظات يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. الأنوار المحمدية – حي شرق – عزبة السنية – كيما
مديرية أوقاف الدقهلية
2. عزبة العراقي – السعدية – شربين
مديرية أوقاف الإسماعيلية
3. السلام – الدواويس – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف سوهاج
4. عبد المنعم رياض – الفتحة – العنبرية – المنشأة
مديرية أوقاف الإسكندرية
5. التقوى – نجع الجربة – النهضة – عامرية أول
مديرية أوقاف البحيرة
6. عباس العقاد – حوش عيسى
7. عزبة المهره – زاوية نعيم – مركز أبو حمص
8. الفتح – أرمنيا – ايتاي البارود أول
9. هارون المجددة –بسنتواي – مركز أبو حمص
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. آل جامع – كفر عزام – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف بني سويف
2. الرحمن – عزبة عبد الكريم – قرية بياض الرياض - ناصر
مديرية أوقاف الشرقية
3. المحطة – الزنكلون