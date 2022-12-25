شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدا فى المحافظات يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 12 مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أن من بينها 9 مساجد جديدة أو تم إحلالها وتجديدها، و3 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 495 مسجدًا، منها 403 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الأنوار المحمدية – حي شرق – عزبة السنية – كيما

مديرية أوقاف الدقهلية

2. عزبة العراقي – السعدية – شربين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

3. السلام – الدواويس – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف سوهاج

4. عبد المنعم رياض – الفتحة – العنبرية – المنشأة

مديرية أوقاف الإسكندرية

5. التقوى – نجع الجربة – النهضة – عامرية أول

مديرية أوقاف البحيرة

6. عباس العقاد – حوش عيسى

7. عزبة المهره – زاوية نعيم – مركز أبو حمص

8. الفتح – أرمنيا – ايتاي البارود أول

9. هارون المجددة –بسنتواي – مركز أبو حمص

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. آل جامع – كفر عزام – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

2. الرحمن – عزبة عبد الكريم – قرية بياض الرياض - ناصر

مديرية أوقاف الشرقية

3. المحطة – الزنكلون