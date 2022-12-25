شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تحدد قيمة الدعم المخصص لإضافة المواليد على البطاقات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مكاتب التموين فى كافة المحافظات، باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، مستحقى معاش تكافل وكرامة وحاملى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة فمثلا البطاقة المقيد بها فردين"زوج وزجه " يحق لها إضافة عدد 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية .

وتضمنت شروط اضافه المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد افراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقى طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، من مديريات التموين ببعض المحافظات وذلك لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة بيانات الطلبات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها .