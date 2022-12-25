الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة تقيم قداس الأجانب باللغتين الفرنسية والإيطالية..فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - نظمت الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الغردقة، اليوم السبت، قداسا للأجانب الفرنسيين والايطاليين المتواجدين والمقيمين فى مدينة الغردقة، وقام بصلوات القداس القمص ماريو، حيث توافد عدد كبير من الأجانب الفرنسيين والإيطاليين لحضور القداس باللغتين الايطالية والفرنسية.

من جانبه قال القمص يؤنس اديب راعى الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الغردقة أن تم تنظيم قداس الاجانب فقط وخاصة الفرنسيين والإيطاليين بمدينة الغردقة، مؤكدا على أن تلك القداس قام بأداء الصلوات به القمص ماريو الذى يعمل بأحد كنائس روما.

وأكد راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة أن قداس المصريين سوف يقام بعد قداس الاجانب مباشرة، متقدما بالتهنئة لكل الشعب المصرى بمناسبة العام الجديد ومقدما الشكر على رجال الشرطة على عملية التأمين التى تشهدها الكنيسة خلال إقامة الصلوات.

من جانبه قال القص ماريو إنه سعيد بزيارته لمصر وصلاة قداس فى كنيسة الغردقة الكاثوليكية، واكد على أن يعلم عن مصر الكثير وهى بلد التاريخ والحضارة الفرعونية العريقة، كما تقدم بالتهنئة بأعياد الكريسماس لكل المصريين والعالم الأجمع متمنيا أن يكون عام خيرا على العالم الأجمع.

وشهد محيط الكنائس والأديرة المختلفة تشديدات امنية مكثفة تزامنا مع احتفالات بأعياد الكريسماس وكذلك مع قرب احتفالات راس السنة، حيث أغلقت الشوارع المؤدية إلى الكنائس المختلفة تزامنا مع الاحتفالات.

وتشهد الشوارع خاصة القريبة من المنتجعات والفنادق السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر السياحية بشكل عام، انتشارا كبيرا لاستعدادات الاحتفال بالعام الجديد، ومنها إضاءات العام الجديد، وكذلك لوحات مضيئة لشجرة الميلاد وبابا نويل على أغلب واجهات الفنادق المختلفة بالغردقة، وذلك لإسعاد السياح حول العالم والذين يفضلون الاحتفال برأس السنة فى البحر الأحمر.

وأعلنت الفنادق المختلفة بمدينة الغردقة ومرسى علم ومناطق الجونة وسوما باى وسهل حشيش التى تشهد إقبالا كبيرا خلال احتفالات رأس السنة، أنها على استعدت للاحتفالات كلا بطريقته المختلفة، حيث تم تعليق الزينة وتجهيز الخيم الكبرى التى يقام فيها الاحتفال كل عام، وكذلك تجهيز الفقرات الفنية المختلفة.