شكرا لقرائتكم خبر عن أشجار الكريسماس وأضواء الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، وسيستقبل رئيس الأساقفة بعد قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ومن المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات حيث تحتفل الكنيسة بالعيد وفقا للتقويم الغربي.

كانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الجمعة الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن أبرز ما يميز قداس الكنيسة الأسقفية تواجد أطفال لغة الإشارة في القداس وسط الترانيم والألحان المختلفة.

وافتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية احتفالات عيد الميلاد يوم السادس عشر من ديسمبر بحفل للترانيم على ضوء الشموع والذى تقيمه الكنيسة سنويًا قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءًا داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الكنيسة الكاثوليكية

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلادالمجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبريالقبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى

وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير منكل عام.

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هومتبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.