شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: انتهينا من تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة، انتهت شركة الإسكندرية من خطتها لتعديل الخطوط الهوائية المتعارضة مع الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بالكامل بنسبة 100% فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح الفقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة انتهت من تعديل عدد 13 خطا هوائيا بطول 10.3كم بإجمالى تكلفة 7.3مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الخطة ساهمت فى استقرار التغذية الكهربائية للكتل السكنية التى كانت تعانى من الانقطاعات المستمرة بسبب المشاكل الفنية.

وقال الفقى، إن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تقدم خدماتها لجمهور المشتركين بإجمالي عدد (2,9 مليون مشترك) فى نطاق المحافظة التى تبلغ مساحتها 2,9 ألف كيلو متر مربع تقريباً من خلال عدد (5) قطاعات (المنتزه – شرق – وسط – غرب – الساحل) بإجمالي عدد 22 فرع فنى وعدد 27 فرع تجارى من خلال عدد (9538) عامل بالشركة.

وتابع الفقى، أن الشركة تقوم بتطوير وتحديث شبكتها الكهربائية بإنشاء لوحات التوزيع وحجرات المحولات ومد الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية للجهود المتوسطة والمنخفضة ، لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن و بأعلى جودة.

يذكر أن إجمالى تكلفة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية تبلغ مليار و700 مليون جنيه، يتم تخصيصها من قبل وزارة التخطيط و التعاون الدولي لتحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية ، و انتهت شركات توزيع الكهرباء بنسبة تجاوزت الـ%95 من تحويل الكابلات الهوائية لارضية الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحليات.