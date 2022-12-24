شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: انتهينا من تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بالكامل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الفقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة انتهت من تعديل عدد 13 خطا هوائيا بطول 10.3كم بإجمالى تكلفة 7.3مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الخطة ساهمت فى استقرار التغذية الكهربائية للكتل السكنية التى كانت تعانى من الانقطاعات المستمرة بسبب المشاكل الفنية.
وتابع الفقى، أن الشركة تقوم بتطوير وتحديث شبكتها الكهربائية بإنشاء لوحات التوزيع وحجرات المحولات ومد الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية للجهود المتوسطة والمنخفضة ، لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن و بأعلى جودة.
يذكر أن إجمالى تكلفة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية تبلغ مليار و700 مليون جنيه، يتم تخصيصها من قبل وزارة التخطيط و التعاون الدولي لتحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية ، و انتهت شركات توزيع الكهرباء بنسبة تجاوزت الـ%95 من تحويل الكابلات الهوائية لارضية الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحليات.