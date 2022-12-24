شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % نسبة تنفيذ "سكن كريم" فى قرية عرب العيايدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد فريق مؤسسة "حياة كريمة" مشروع سكن كريم بقرية عرب العيايدة بمركز الصف بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على سير العمل، حيث يعد من أهم محاور المبادرة التي تستهدف إقامة وحدات سكنية أفضل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

يقام المشروع على مساحة 10500م2، ويتكون من 16 عمارة سكنية بعدد 128 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 90م2، فضلا عما يوفره المشروع من 128 حظيرة لتربية المواشي بما يتناسب مع هوية القرى؛ وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

ووصلت نسبة التنفيذ في المشروع حوالي 80٪، وتواصل المبادرة أعمال تنسيق وتجميل الموقع وإدخال باقي المرافق من غاز طبيعي واتصالات وغيرها من المشروعات الأخرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين؛ لتسليم المشروع خلال شهر على الأكثر.

وقال الدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة "حياة كريمة" في الجيزة، إن المبادرة سعت إلى تغيير واقع الحياة في القرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، شملت الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية، مشيرا إلى أن المبادرة قامت بتنفيذ 1136 مشروعا بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه، في قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة؛ وذلك خلال المرحلة الأولى من أعمال المبادرة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ما تم إنجازه من مشروعات تنموية في المحافظة، شمل مشروعات في قطاعات البنية التحتية، ومراكز الشباب، والمدارس، وتبطين الترع، وخدمات التنمية المحلية والزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات ومراكز صحية ومشاريع تنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي وشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والخدمات الاجتماعية والمكتبات ونقاط الشرطة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل الإنساني لتكريمهم وحفظ حقهم في العيش الكريم، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال إحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة، مشيرا إلى أن المبادرة استهدفت في رؤيتها التنموية مختلف الفئات المجتمعية من الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.