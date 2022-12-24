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شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % نسبة تنفيذ "سكن كريم" فى قرية عرب العيايدة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
يقام المشروع على مساحة 10500م2، ويتكون من 16 عمارة سكنية بعدد 128 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 90م2، فضلا عما يوفره المشروع من 128 حظيرة لتربية المواشي بما يتناسب مع هوية القرى؛ وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة.
ووصلت نسبة التنفيذ في المشروع حوالي 80٪، وتواصل المبادرة أعمال تنسيق وتجميل الموقع وإدخال باقي المرافق من غاز طبيعي واتصالات وغيرها من المشروعات الأخرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين؛ لتسليم المشروع خلال شهر على الأكثر.
وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ما تم إنجازه من مشروعات تنموية في المحافظة، شمل مشروعات في قطاعات البنية التحتية، ومراكز الشباب، والمدارس، وتبطين الترع، وخدمات التنمية المحلية والزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات ومراكز صحية ومشاريع تنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي وشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والخدمات الاجتماعية والمكتبات ونقاط الشرطة.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل الإنساني لتكريمهم وحفظ حقهم في العيش الكريم، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال إحداث طفرة تنموية في كافة القطاعات المستهدفة، مشيرا إلى أن المبادرة استهدفت في رؤيتها التنموية مختلف الفئات المجتمعية من الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.