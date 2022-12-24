شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يزور كنيسة العذراء بشبرا ومفوض الرهبنة الكرملية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منذ قليل، كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، ممثلة في الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومجلس الرعية، الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، و محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والوفد المرافق لهما، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث ساد اللقاء طابع الودوالتقدير المتبادل.

واستقبل أيضا منذ قليل، الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، والمحاسب أشرف محمد سيد، رئيس حي الساحل، و محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا، والمهندس حمادة رزق، سكرتير حي الساحل، ومديرغرفة العمليات، وإدارة المتابعة الميدانية، والإشغالات، وذلك بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وجاء ذلك بحضور الأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملين، حيث قدم الوفد التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما ساد اللقاء الطابع الود والتقدير المتبادل.

الكنيسة الكاثوليكية

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلادالمجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبريالقبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى

وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير منكل عام.

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هومتبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.

الكنيسة الأسقفية

وتستعد الكنيسة الأسقفية بالزمالك لإقامة احتفالات عيد الميلاد، فى الثامنة مساء اليوم السبت 24 ديسمبر، ويترأس الاحتفال الدكتور سامى فوزى رئيسأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وتظهر الكنيسة الأسقفية بالزمالك في أبهى صورها لإقامة احتفالات عيد الميلاد، حيث يزينها قبل انطلاق الاحتفالات، أشجار الكريسماس ذات الأنوار البهية،وسط تنظيم كبير والتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن أبرز ما يميز قداس الكنيسة الأسقفية تواجد أطفال لغة الإشارة في القداس وسط الترانيم والألحان المختلفة.

وافتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية احتفالات عيد الميلاد يوم السادس عشر من ديسمبر بحفل للترانيم على ضوء الشموع والذى تقيمه الكنيسة سنويًا قبيلالكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءًا داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفيةبالزمالك.

وعقدت يوم السبت الموافق السابع عشر من ديسمبر حفل ترانيم على ضوء الشموع للخدمة السودانية بالكنيسة بالإضافة لحفل ختام السنة للشباب الأسقفىبالكنيسة.