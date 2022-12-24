شكرا لقرائتكم خبر عن محور 26 يوليو الجديد مشروع عملاق يخفف الزحام فى الجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ مسار محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.
وتتضمن المرحلة الأولى من أعمال المشروع، تطوير محور 26 يوليو (الحالي) من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر/إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو (الجديد) المزمع إقامته، بإضافة 4 حارات مرورية للطريق، حارتين بكل اتجاه.
كما تشهد المرحلة الرابعة، إنشاء محور سفنكس فى المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبرى أحمد عرابى ليصل كوبرى 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد، أما المرحلة الخامسة، فتشهد إنشاء محور عرابى الجديد فى المسافة من شارع أحمد عرابى حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.