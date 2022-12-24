شكرا لقرائتكم خبر عن محور 26 يوليو الجديد مشروع عملاق يخفف الزحام فى الجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لمراحل العمل الحالية بمحور 26 يوليو، أحد أهم المحاور المرورية التي تشهد تطويرا شاملا، يستهدف توسعة حاراته المرورية ورفع كفاءته، وإنشاء محور مروري جديد مواز له وهو محور 26 يوليو الجديد؛ لإنهاء أزمات الازدحام المروري على محور 26 يوليو القديم (الحالي)، وتسهيل الوصول لمدينة 6 أكتوبر.

ويبدأ مسار محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة، ليصل إلى مسار محور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق اسكندرية الصحراوى.

وتتضمن المرحلة الأولى من أعمال المشروع، تطوير محور 26 يوليو (الحالي) من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر/إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو (الجديد) المزمع إقامته، بإضافة 4 حارات مرورية للطريق، حارتين بكل اتجاه.

وتشهد المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي. أما المرحلة الثالثة فتشهد إنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور.

كما تشهد المرحلة الرابعة، إنشاء محور سفنكس فى المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبرى أحمد عرابى ليصل كوبرى 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد، أما المرحلة الخامسة، فتشهد إنشاء محور عرابى الجديد فى المسافة من شارع أحمد عرابى حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.