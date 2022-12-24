شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع المخلفات من شوارع العمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بشوارع الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع المخلفات بشكل دوري وتحسين منظومة النظافة.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة تراكمات المخلفات والرتش والأتربة بشارع مصر والسودان - نصر الدين وشارع ترعة الزمر بجوار مرور فيصل - نصر الدين وبجوار كلية التربيه الرياضيه بشارع فيصل، وذلك بمتابعة عبدالله عبد العظيم رئيس حي العمرانية وكافة الإدارات المعنية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددا.

وكان حي شمال الجيزة، قد شن حملات على مدار يومين لإزالة 280 حالة تعد وإشغال الحواجز الحديدية الخاصة بحجز أماكن انتظار للسيارات بالطريق العام بشوارع ترعة السواحل والعامل الأول والوحدة والحرية ومحمد حجازي.

كما شن حملة لإزالة التعديات على خط التنظيم والأسوار المقامة بالمخالفة، والتي تسببت في غلق شارع قمر الدولة الواقع ضمن متفرعات شارع ترعه السواحل بشمال الجيزة؛ وذلك لتيسير الحركة المرورية وفتح الشارع أمام حركة المواطنين.