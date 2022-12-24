شكرا لقرائتكم خبر عن مدبر الكلدان الكاثوليك بمصر: تهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد لم تحدث من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الأب بولس ساتى المدبر البطريركى لطائفة الكلدان الكاثوليك فى مصر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك فى كاتدرائية سانت فاتيما بمصر الجديدة.

وذكر الأب بولس ساتى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإجراءات هذا العام أصبحت أكثر يسرا والمناولة عادت من جديد، وأشار إلى أن هناك نوعا من الحذر مثل غسل اليدين أو التعقيم والاهتمام بالنظافة العامة في المكان، موضحا أن الكنيسة كانت تفتح في أوقات معينة فقط وقت كورونا، وكانت تذاع القداسات في بث مباشر على السوشيال ميديا.

وحول إمكانية توحيد مواعيد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى مصر بين الطوائف الكنسية المختلفة، أشار إلى أن قداسة البابا تواضروس قال إن الاحتفالات بالعيد تبدأ من 25 ديسمبر حتى 7 يناير، حيث كان يذهب لتهنئة بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق فى واقعة لم تحدث خلال عهد البابا شنودة الثالث.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلادالمجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.

وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير منكل عام‪.‬

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هومتبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.

الكنيسة الأسقفية

وتستعد الكنيسة الأسقفية بالزمالك لإقامة احتفالات عيد الميلاد، فى الثامنة مساء اليوم السبت 24 ديسمبر، ويترأس الاحتفال الدكتور سامى فوزى رئيسأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وتظهر الكنيسة الأسقفية بالزمالك في أبهى صورها لإقامة احتفالات عيد الميلاد، حيث يزينها قبل انطلاق الاحتفالات، أشجار الكريسماس ذات الأنوار البهية، وسط تنظيم كبير والتزام بالإجراءات الاحترازية.

ومن أبرز ما يميز قداس الكنيسة الأسقفية تواجد أطفال لغة الإشارة في القداس وسط الترانيم والألحان المختلفة.