شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الجامع الأزهر: 5 آلاف شخص تقدموا لمسابقة بنك فيصل الإسلامى لحفظ وتجويد القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن رؤية أروقة الجامع الأزهر تنبثق من دوره ومسئوليته التاريخية في الحفاظ على الهوية الإسلامية والوطنية والتاريخية، وريادته في الوقوف ضد تيارات العنف والإلحاد والتطرف، وحرصه الدائم على التفاعل المجتمعي، ومناقشة قضاياه ومشاكله، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأوضح مدير الجامع الأزهر، خلال كلمته باحتفالية تكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، إن أروقة الجامع الأزهر قدمت للجمهور، بشكل مجاني للجمهور، فرصة المشاركة في العديد من البرامج والملتقيات والمجالس العلمية وفي مقدمتها حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه للكبار والصغار، والتي شهدت إقبالا كبيرا، حيث وصل عدد أروقة تحفيظ القرآن الكريم للأطفال 1045 فرعا، منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية يدرس بها عدد 126810 طالبا، و 62 فرعا للكبار، يدرس بها 11554 طالبا، بالإضافة إلى أروقة التجويد والقراءات والعلوم الشرعية والعربية وشرح كتب التراث وأروقة الخط العربي.

وكشف عودة عن مراحل تنظيم مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، حيث أوضح أنها انطلقت من خلال فتح باب التقدم للمسابقة لمدة 10 أيام من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم تصنيف المتقدمين، الذين بلغ عددهم 5000 متسابق، لثلاث مستويات، حيث تقدم (2000) طالب لمستوى القرآن كاملا، وعدد (1500) طالب لنصف القرآن، وعدد (1500) لربع القرآن.

وأضاف مدير الجامع الأزهر أن اختبار المتسابقين تم في 4 مراكز منتشرة في العديد من محافظات الوجهين القبلي والبحري، تسهيلا عليهم من تحمل عناء السفر، ثم تم إجراء إختبارات التصفيات النهائية لمدة يومين بالجامع الأزهر، من خلال أسئلة متنوعة تشمل جميع أجزاء القرآن الكريم، وتم إعدادها بطريقة إلكترونية لضمان الحيادية.