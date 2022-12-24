شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: نفذنا 70 ألفا و350 لقاء للتوعية بمخاطر الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقرير حصاده السنوي لعام 2022م، أن المجمع أسهم بدور مهم في التوعية بأهمية الحفاظ على الثوابت الدينية ومواجهة الأفكار المنحرفة التي تُروج بين فئات المجتمع لتشكيك الناس في عقيدتهم؛ وذلك انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ حيث نفَّذ المجمع خلال العام الجاري مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت نشر الوعي بمخاطر تلك الأفكار سواء من خلال حملات التوعية المباشرة والإلكترونية أم من خلال القوافل الدعوية واللقاءات الحوارية والإصدارات العلمية.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، أنَّ وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته قد عقدوا في هذا الإطار (70350) لقاء للتوعية بالمساجد، وقصور الثقافة، والنَّوادي، ومراكز الشَّرطة، ومراكز الشباب، والمدارس والمعاهد والجامعات في مختلف محافظات الجمهورية؛ ناقشوا من خلالها مجموعة محاور مهمة من أبرزها: رد الهجوم على القرآن والسنة – الدفاع عن النبي – مواجهة الإلحاد – مواجهة التكفير – التسلح بالعلم.

وفيما يتعلق بالقوافل المخصصة لهذا الشأن أوضح عيّاد أن الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع أطلقت نحو (34) قافلة دعوية استهدفت العمل على مواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة من خلال مواجهة علمية شاملة، كما نفّذ المركز الإعلامي سلسلة فيديوهات مهمة كانت بعنوان: «نحو فهم سليم»، والتي قدمت شرحًا مبسطًا لبعض القضايا العقدية والفلسفية التى يحتاج الناس فيها إلى فهم واضح ودقيق.

وبيَّن الأمين العام للمجمع، أنه باعتبار ما تتطلبه التوعية والتحذير من تلك الحملات الشرسة ضد الثوابت الدينية، وما يحتاج إليه القائمون على التوعية من دعم مهاراتهم في هذا الشأن؛ نظَّمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى برئاسة الدكتور حسن الصغير، نحو (24) برنامجًا تدريبيًّا في منهجية الرد على الشبهات، وتفكيك الفكر المتطرف؛ حيث بلغ عدد المتدربين نحو 731 متدربا.

وأشار عيَّاد إلى أنه في إطار تأكيد دور المؤسسات الدينية والعلمية ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأفكار الشاذة والمنحرفة، والتغلب على ما يترتب عليها من آثار؛ شارك المجمع في كثير من الفعاليات المتعلقة بهذه القضية منها: «مداخل تفكيك الخطاب المتطرف»، «التراث بين التجديد والتقديس»، مؤتمر «الواقع المعاصر وأثره في العلوم الشرعية»، مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية، إضافة إلى إصدارات السلسلة العلمية للمجمع والتي منها: «معالم الوعي المنهجي لفهم نصوص السُّنَّة النبوية المطهرة»، «في مواجهة خطاب التشدد»، «في مواجهة الإلحاد المعاصر»، «نظرات في التجديد» وغيرها.

أوضح الأمين العام أن مجلة الأزهر كان لها دور فعَّال -أيضًا- في مواجهة الأفكار المنحرفة والحفاظ على القيم والثوابت الدينية من خلال مقالات علماء الأزهر الشريف التي ناقشت مثل هذه الأفكار المضللة من خلال تفنيدها والرد عليها، وكذلك ما تضمنته الهدايا لتي تقدم مع المجلة كإصدارات علمية لكبار علماء الأزهر.