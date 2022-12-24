شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: استقرار تام بالشبكة رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن هناك استقرارا تاما بالشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدا أنه لا توجد انقطاعات كثيفة رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالمحافظة.

وأضاف الفقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التابعة للشركة لحين استقرار الأوضاع الجوية، وتوفير فرق فنية للتدخل السريع فى حالة حدوث أى انقطاعات ناتجة عن الأمطار.

وأشار الفقى، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ إعلان التوقعات بسوء الأحوال الجوية و عمل كافة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنه تم مراجعة كافة المهمات الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين وهو ما أدى إلى عدم تعرض الشبكة لأى خروج اضطرارى حتى الآن.

وتابع الفقى، أن تطوير شبكات التوزيع والتوسعات التى شهدتها المناطق و الاحياء التابعة لشركة الإسكندرية خلال الفترة الماضية جعلت المشترك لا يعتمد على مصدر واحد للتغذية الكهربائية، مضيفا أن التوسعات التى تم إدخالها على الشبكة جعلتها قادرة على مواجهة اى تحديات تواجهها.

وأكد الفقى، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الشركة، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة تم وقف أعمال الصيانة الدورية، خلال الأيام التى سيكون بها تقلبات مناخية.

وفى سياق آخر، كثف حى غرب الإسكندرية أعمال رفع المخلفات والقمامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتوجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب للارتقاء بمستوى النظافة العامة في نطاق وشوارع حي غرب.

وأشارت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية، إلى أن إدارة الرصد البيئي بالحي، قامت برفع وتحميل 280 طن مخلفات أتربة ورديم من أسفل كوبري التاريخ كوبري الهويس بالتنسيق والتعاون مع الحملة المركزية للمحافظة برفع 260 طن مخلفات رديم من أسفل كوبري التاريخ، وفي السياق ذاته تم رفع 20 طن رديم وأتربة من شارع ابن طولون كوبري الهويس بنطاق الحي.