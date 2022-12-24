شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطة دعوية كبرى بالمساجد وتوزيع 300 طن لحوم خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عبد المجيد، بحسب بيان للوزارة اليوم، أن هناك خطة غير مسبوقة فى الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم: "كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم فى إطار مشروع صكوك الأضاحى والإطعام، على أن توزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ".
وأوضح وزير الأوقاف، أنه من المقرر أن تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التى ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.